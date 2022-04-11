Запорізькі фермери в бронежилетах розпочали посівну Сайт «Риобет»: место для заработка и отдыха » Окупанти з метою взяття Маріуполя можуть застосувати фосфорні бомби Російські окупнати з метою взяття Маріуполя можуть вдатися до застосувати фосфорних бомб в Донецькій області Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що існує інформація стосовно ймовірності застосування росіянами забороненої фосфорної зброї на території Донеччини. Як повідомляє британська розвідка, окупанти можуть попередньо обстріляти Донецьку область фосфором, аби збільшити свої шанси на взяття Маріуполя. Крім того, Міноборони Британії інформує, що у Донецькій та Луганській областях українські війська відбили кілька ворожих нападів, у результаті яких було знищено російські танки, машини та артилерійську техніку.