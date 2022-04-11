Окупанти використовують дітей для розвідки українських військових позицій – СБУ

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій. Тому СБУ звертається до всіх батьків із проханням бути пильними щодо переписок та контактів своїх синів і дочок.

Про це заявили в Службі безпеки України

Там, зокрема, повідомили, що у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер – рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Крім того, на Луганщині двоє російських солдат запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його “заспокоїли”: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Але, як повідомляється, завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу, наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

В СБУ нагадують, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.