Макрон та Ле Пен вийшли до другого туру виборів президента Франції Від початку повномасштабної війни в Україні ООН нарахувала близько 1800 загиблих серед мирних жителів » Бои могут стать более жесткими для украинцев, поскольку война смещается на широко открытую местность — WP Украина готовится к новому и потенциально более сложному этапу своей войны, чтобы отразить вторжение России, поскольку сражения смещаются на восток, на новую территорию, которая может дать русским оккупантам больше преимуществ. Широкие открытые пространства затруднят украинцам проведение партизанских операций, как они это делали в лесах на севере и западе, и сыграют на способности России собрать крупные механизированные соединения танков и бронетехники. Но многое будет зависеть от того, смогут ли русские исправить ошибки , которые они допустили на первом этапе своего вторжения, начиная от выхода из строя линий снабжения, проблем с логистикой и плохого планирования и заканчивая использованием недостаточного количества людей для размера территории, которую они пытались захватить. , считают аналитики. То, что украинцам удалось не только сдержать российскую армию, но и вынудить ее войска к унизительному отступлению с севера страны, свидетельствует как об их боеспособности, так и о плохой работе русских, считают эксперты. Российские силы в настоящее время полностью выведены из районов вокруг Киева и Чернигова на севере, где их попытка провести захват столицы была сорвана ожесточенным украинским сопротивлением, говорят официальные лица США. По словам Пентагона, эти войска находятся в процессе переоснащения и пополнения запасов, очевидно, для передислокации на восток. В качестве одного из признаков того, что Россия пытается решить некоторые из проблем, с которыми она столкнулась изначально, русские назначили генерала с большим опытом в Сирии и на Донбассе для наблюдения за военными действиями, что стало первым случаем, когда один командующий взял под свой контроль всю территорию. Украинская операция, заявил в субботу высокопоставленный представитель США на условиях анонимности. Назначение генерала Александра Дворникова командующим Южным военным округом России сигнализирует о попытке Москвы внести некоторую последовательность в то, что военные эксперты называют хаотично проведенной операцией, унесшей жизни семи генералов . Ожидается, что новым центром битвы станет регион Донбасса, который оспаривался с тех пор, как Россия вторглась в 2014 году и захватила часть области или провинции. С тех пор Украина борется за сохранение контроля над остальной территорией, и там размещены некоторые из ее лучших и наиболее закаленных в боях войск. Ожидается, что русские попытаются продвинуться на юг из района Харькова и на север от Донецка, чтобы окружить украинские войска на Донбассе, используя маневры, которые сыграют на численном превосходстве России с точки зрения танков и бронетехники. В последние дни, по словам украинских военных, русские начали продвигаться на юг от города Изюм в направлении Славянска с целью в конечном итоге захватить Краматорск, столицу Донецкой области и место ракетного обстрела железнодорожного вокзала, в результате которого погибло более 50 человек. люди в пятницу . По мнению аналитиков, украинцы могут оказаться в более жесткой борьбе на востоке, чем на лесистом севере. Там деревья служили укрытием для легковооруженных отрядов, которые прокрадывались в тыл русских и стреляли по танкам и бронетранспортерам, используя противотанковые средства, такие как «Джавелины», поставленные Соединенными Штатами, которые помогли склонить войну в пользу Украины. Бои на востоке будут больше напоминать «Вторую мировую войну, с крупными операциями, тысячами танков, бронетехники, самолетов, артиллерии», заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Украины в НАТО, обратившись с призывом к срочным поставкам новых и различных видов оружия. По словам официальных лиц США, меняющаяся обстановка подкрепляет потребность Украины в поставках странами НАТО большего количества различных видов вооружений, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию. «Бой идет на юго-востоке, местность другая, чем на севере. Он гораздо более открыт и подходит для бронетанковых механизированных наступательных операций с обеих сторон», — заявил на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. По его словам, украинцам нужна дополнительная бронетехника и артиллерия. По его словам, Соединенные Штаты надеются, что союзники по НАТО предоставят подходящее оборудование, потому что то, которое используется Соединенными Штатами, потребует месяцев обучения, чтобы украинцы научились им пользоваться. Боевые действия на востоке также потребуют от украинцев применения тактики, отличной от той, которую они использовали вокруг Киева, где они смогли сдержать и в конечном итоге обратить вспять наступление России. Украинцы смогли вести партизанскую войну против наступающих колонн российской бронетехники, которые были прикованы к дорогам из-за грязи и деревьев, способствуя скоплению машин, которые сформировали печально известную 40-километровую колонну, превратившуюся в пробку. Наступление теплой погоды еще больше поможет России, предоставив ее бронетанковым соединениям большую свободу передвижения. «На этот раз украинцам нужно будет двигаться по открытой местности, где их легко заметить», — сказал Джек Уотлинг из лондонского Королевского института объединенных служб. «Они будут в боевых боях там, где обе стороны видят друг друга, и если они не в бронетехнике, то будут уязвимы». Логистические проблемы , с которыми Россия столкнулась при первоначальном наступлении на Украину, должны быть меньшей проблемой на востоке, сказал Уотлинг, потому что Россия уже оккупировала часть Донбасса, который непосредственно граничит с Россией, что упрощает отправку грузов напрямую из России. По его словам, у русских было время приспособиться к реальности способности и воле Украины противостоять наступлению России. «Они знают, с чем им придется столкнуться, и их линии снабжения будут короче», — сказал он. Тем временем Россия может использовать огромное количество механизированной бронетехники, включая танки и бронетранспортеры, где у нее есть явное преимущество перед малочисленной украинской армией, сказал генерал в отставке Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО. Россия также обладает артиллерийскими системами, которые имеют большую дальность действия, чем украинское оружие, что создает трудности для украинских сил, когда они сталкиваются друг с другом, сказал Бридлав, который сейчас работает в Ближневосточном институте. «Это очень усложняет жизнь украинцам и навязывает им философию «стреляй и двигайся», которую они хотели бы навязать русским», — сказал он. Однако многие наблюдатели сомневаются, что и без того истощенные и истощенные силы России в состоянии в ближайшее время отобрать у Украины гораздо больше территории. Россия мобилизовала 60 000 резервистов и собирает новые боевые подразделения взамен тех, которые были потеряны за последние несколько недель, но для их оснащения и обучения потребуется время, сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете. Россия выделила 75 процентов своих боеспособных сил для первоначального вторжения, и ее лучшие войска уже сражались. По его словам, они истощены, деморализованы и истощены потерями техники. Россия, возможно, сможет получить преимущество в некоторых локальных районах, «но ее армия не будет достаточно большой, чтобы удерживать территорию, которую они захватывают», — сказал О’Брайен. «Армия, которую они имеют, слишком мала». Новая среда «не меняет правила игры», — сказал Уотлинг. «Это зависит от того, готовы ли русские к этому тактически, а пока они были довольно неумелыми». Русские теперь получили возможность приспособиться к реальности того, что украинцы, вероятно, будут вести ожесточенный бой, и можно ожидать, что они соответствующим образом скорректируют свою тактику, сказал Мик Райан, недавно ушедший в отставку австралийский генерал, который изучает войну. «Однако украинцы лучше и быстрее адаптировались и пока побеждают в этой адаптационной битве», — сказал он. Вашингтон Пост