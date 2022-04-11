Бои могут стать более жесткими для украинцев, поскольку война смещается на широко открытую местность — WP

Но многое будет зависеть от того, смогут ли русские исправить ошибки , которые они допустили на первом этапе своего вторжения, начиная от выхода из строя линий снабжения, проблем с логистикой и плохого планирования и заканчивая использованием недостаточного количества людей для размера территории, которую они пытались захватить. , считают аналитики.
Российские силы в настоящее время полностью выведены из районов вокруг Киева и Чернигова на севере, где их попытка провести захват столицы была сорвана ожесточенным украинским сопротивлением, говорят официальные лица США. По словам Пентагона, эти войска находятся в процессе переоснащения и пополнения запасов, очевидно, для передислокации на восток.
Ожидается, что новым центром битвы станет регион Донбасса, который оспаривался с тех пор, как Россия вторглась в 2014 году и захватила часть области или провинции. С тех пор Украина борется за сохранение контроля над остальной территорией, и там размещены некоторые из ее лучших и наиболее закаленных в боях войск.
Ожидается, что русские попытаются продвинуться на юг из района Харькова и на север от Донецка, чтобы окружить украинские войска на Донбассе, используя маневры, которые сыграют на численном превосходстве России с точки зрения танков и бронетехники. В последние дни, по словам украинских военных, русские начали продвигаться на юг от города Изюм в направлении Славянска с целью в конечном итоге захватить Краматорск, столицу Донецкой области и место ракетного обстрела железнодорожного вокзала, в результате которого погибло более 50 человек. люди в пятницу .
По словам официальных лиц США, меняющаяся обстановка подкрепляет потребность Украины в поставках странами НАТО большего количества различных видов вооружений, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.
Украинцы смогли вести партизанскую войну против наступающих колонн российской бронетехники, которые были прикованы к дорогам из-за грязи и деревьев, способствуя скоплению машин, которые сформировали печально известную 40-километровую колонну, превратившуюся в пробку. Наступление теплой погоды еще больше поможет России, предоставив ее бронетанковым соединениям большую свободу передвижения.
«На этот раз украинцам нужно будет двигаться по открытой местности, где их легко заметить», — сказал Джек Уотлинг из лондонского Королевского института объединенных служб. «Они будут в боевых боях там, где обе стороны видят друг друга, и если они не в бронетехнике, то будут уязвимы».
Логистические проблемы , с которыми Россия столкнулась при первоначальном наступлении на Украину, должны быть меньшей проблемой на востоке, сказал Уотлинг, потому что Россия уже оккупировала часть Донбасса, который непосредственно граничит с Россией, что упрощает отправку грузов напрямую из России.
По его словам, у русских было время приспособиться к реальности способности и воле Украины противостоять наступлению России. «Они знают, с чем им придется столкнуться, и их линии снабжения будут короче», — сказал он.
Тем временем Россия может использовать огромное количество механизированной бронетехники, включая танки и бронетранспортеры, где у нее есть явное преимущество перед малочисленной украинской армией, сказал генерал в отставке Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО. Россия также обладает артиллерийскими системами, которые имеют большую дальность действия, чем украинское оружие, что создает трудности для украинских сил, когда они сталкиваются друг с другом, сказал Бридлав, который сейчас работает в Ближневосточном институте.
Россия выделила 75 процентов своих боеспособных сил для первоначального вторжения, и ее лучшие войска уже сражались. По его словам, они истощены, деморализованы и истощены потерями техники.
Новая среда «не меняет правила игры», — сказал Уотлинг. «Это зависит от того, готовы ли русские к этому тактически, а пока они были довольно неумелыми».
Русские теперь получили возможность приспособиться к реальности того, что украинцы, вероятно, будут вести ожесточенный бой, и можно ожидать, что они соответствующим образом скорректируют свою тактику, сказал Мик Райан, недавно ушедший в отставку австралийский генерал, который изучает войну.
«Однако украинцы лучше и быстрее адаптировались и пока побеждают в этой адаптационной битве», — сказал он.
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