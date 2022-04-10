Глава трибуналу над Мілошевичем закликав виключити Росію з Радбезу ООН У Курській області РФ впроваджують жовтий рівень терористичної загрози » ЗСУ вдарили чотирма ракетами «Точка У» по окупантах у районі Куп’янська Збройні сили України вдарили чотирма ракетами «Точка У» по скупченню військ російських окупантів у районі Куп’янська. Про це сказав радник глави офісу президента Олексій Арестович. Арестович повідомив, що ракетний удар по вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло понад 50 мирних українців, окупанти завдали двома «Точками У» з боку Ізюма – одна з них, попередньо, була фугасна, друга – касетна.

«Сюрприз, про який мало хто знає: у відповідь пішли чотири наші. Чотири наші «Точки» сьогодні з ранку (9 квітня. – Ред.). Але на відміну від них, ми б’ємо чисто по військових цілях. І вони дуже добре потрапили туди у район Куп’янська та в район інших місць.., де якраз скупчення військ, які мають прийти на допомогу Ізюмському угрупованню», – розповів Арестович.