ЗСУ вдарили чотирма ракетами «Точка У» по окупантах у районі Куп’янська

Збройні сили України вдарили чотирма ракетами «Точка У» по скупченню військ російських окупантів у районі Куп’янська. Про це сказав радник глави офісу президента Олексій Арестович.
Арестович повідомив, що ракетний удар по вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло понад 50 мирних українців, окупанти завдали двома «Точками У» з боку Ізюма – одна з них, попередньо, була фугасна, друга – касетна.
«Сюрприз, про який мало хто знає: у відповідь пішли чотири наші. Чотири наші «Точки» сьогодні з ранку (9 квітня. – Ред.). Але на відміну від них, ми б’ємо чисто по військових цілях. І вони дуже добре потрапили туди у район Куп’янська та в район інших місць.., де якраз скупчення військ, які мають прийти на допомогу Ізюмському угрупованню», – розповів Арестович.
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