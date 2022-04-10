В Украине сообщили об обнаружении еще одного массового захоронения убитых мирных жителей

Тарас Дидыч, глава Дмитриевской общины в которую входит Бузовая, в эфире телемарафона украинского ТВ сообщил, что вблизи АЗС обнаружена братская могила с десятками погибших. Количество тел в могиле точно не установлено.

Агентство Reuters пока не в состоянии верификацию этого сообщения.

Ранее стало известно о массовых убийствах жителей города Буча в Киевской области, который ранее был оккупирован российскими войсками. Украина и страны Запада обвинили Россию в совершении военных преступлений, Россия отрицает, что атакует мирное население.

Украина предупреждает, что Россия накапливает силы для проведения нового крупномасштабного наступления.

Военная разведка Великобритании заявила, что Россия, столкнувшаяся с серьезными потерями во время вторжения в Украину, пытается привлечь в войска бывших военных, ушедших со службы после 2012 года, а также ведет набор рекрутов в Приднестровье, где стоят ее гарнизоны.