В Україну відправили 220 тисяч доз антидоту на випадок застосування хімічної зброї

Американська гуманітарна організація Direct Relief відправила в Україну партію препаратів, які використовуються для порятунку людей після хімічної атаки.

Про це повідомляється на сайті організації.

“Direct Relief відправив до України ліки, які використовуються у разі хімічної атаки. Це 220 тисяч ампул атропіна, здатного пом’якшити наслідки такої хімічної зброї, як газ зарин”, – йдеться у дописі.

Цей препарат поширювався серед сирійських медиків, коли проти сирійців застосували нервово-паралітичний газ зарин та інші хімічні речовини.