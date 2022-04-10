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В Україну відправили 220 тисяч доз антидоту на випадок застосування хімічної зброї

Американська гуманітарна організація Direct Relief відправила в Україну партію препаратів, які використовуються для порятунку людей після хімічної атаки.

Про це повідомляється на сайті організації.

“Direct Relief відправив до України ліки, які використовуються у разі хімічної атаки. Це 220 тисяч ампул атропіна, здатного пом’якшити наслідки такої хімічної зброї, як газ зарин”, – йдеться у дописі.

Цей препарат поширювався серед сирійських медиків, коли проти сирійців застосували нервово-паралітичний газ зарин та інші хімічні речовини.

10 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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