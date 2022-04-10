В результате российского ракетного обстрела уничтожен аэропорт в городе Днепр

Как сообщается, пострадали и находящиеся вблизи объекты инфраструктуры
Как заявил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, на объекте инфраструктуры, пострадавшем в селе Звонецкое, в настоящее время работают спасатели.
Резниченко добавил, что подробности о пострадавших будут сообщены позже.
Ночью в ходе ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками, были уничтожены база и штаб батальона «Днепр».
Об этом сообщило минобороны РФ.
Валентин Резниченко сообщил в Telegram о нападении на аэропорт в городе Днепр.
«Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят», – написал Резниченко.
Ранее губернатор Днепропетровской области сообщил, что в результате обстрела Днепра был ранен один человек, а ракеты вызвали пожар, который позднее был ликвидирован.
Ракета также попала в здание в Павлоградском районе, сообщил Резниченко.
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай написал ранее в Telegram, что в городе Северодонецк под обстрел попали школа и многоэтажный жилой дом.
«К счастью, без жертв», – сообщил Гайдай.
Leave a Reply