В результате российского ракетного обстрела уничтожен аэропорт в городе Днепр

Как сообщается, пострадали и находящиеся вблизи объекты инфраструктуры

Как заявил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, на объекте инфраструктуры, пострадавшем в селе Звонецкое, в настоящее время работают спасатели.

Резниченко добавил, что подробности о пострадавших будут сообщены позже.

Ночью в ходе ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками, были уничтожены база и штаб батальона «Днепр».

Об этом сообщило минобороны РФ.

Валентин Резниченко сообщил в Telegram о нападении на аэропорт в городе Днепр.

«Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят», – написал Резниченко.

Ранее губернатор Днепропетровской области сообщил, что в результате обстрела Днепра был ранен один человек, а ракеты вызвали пожар, который позднее был ликвидирован.

Ракета также попала в здание в Павлоградском районе, сообщил Резниченко.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай написал ранее в Telegram, что в городе Северодонецк под обстрел попали школа и многоэтажный жилой дом.

«К счастью, без жертв», – сообщил Гайдай.