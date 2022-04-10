Німецький ОПК пропонує Україні БМП Marder

Німецький виробник військової техніки Rheinmetall пропонує Україні придбати бойові машини піхоти Marder.

Про це пише видання BILD.

За даними журналістів, концерн планує побудувати до кінця 2022 року 35 одиниць для потреб ЗСУ.

Спершу, Rheinmetall пропонував німецькому уряду схему, за якою б БМП Marder негайно б поставили Україні із запасів ЗС ФРН. Натомість бундесверу б компенсували потім втрачену кількість новими зразками. Проти цього виступило міністерство оборони Німеччини.

Rheimmetall хотів, навіть, викупити 4 млн набоїв для БМП у МО ФРН. Звернення було наприкінці березня, однак, компанія досі не отримала відповіді.

Marder – основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років.

Герметичний корпус зварений з панцирних листів декількох сортів товщиною до 30 мм, що захищають спереду від куль 20 мм і 25 мм з відстані 200 м, з боків від шрапнелі, стрілецької зброї 7,62 мм.

Місткість машини – 10 осіб, у тому числі три члени екіпажу, двоє з яких ( командир і навідник ) знаходяться у вежі, а механік-водій попереду корпусу зліва (по ходу руху). Бойове відділення знаходиться у середній частині корпусу.

БМП озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної вежі. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм . Ще один 7,62-мм кулемет MG3A1 розташований на даху десантного відділення та має дистанційне управління.