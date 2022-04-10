Латвия не пропустила более 150 грузовиков из РФ и Беларуси в связи с запретом на пересечение границы ЕС

За период с субботы до утра воскресенья сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) не пропустили в Латвию 152 грузовика с российскими и белорусскими номерными знаками, сообщил представитель СГД Андрей Вайварс.

Российским и белорусским перевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского союза (ЕС) в связи с действиями РФ в Украине.

Санкции ЕС предусматривают определенные исключения, при которых грузовые автомобили могут пересекать границу ЕС, но Вайварс отметил, что на данный момент информация о таких исключениях еще не обработана.

Вайварс также добавил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы о запрете ЕС. При этом, по имеющейся у СГД неофициальной информации, в воскресенье эта информация уже распространилась и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Как сообщалось, ЕС ввел новые санкции против России и Беларуси, которые в транспортной сфере предусматривают запрет автотранспортным предприятиям этих стран осуществлять грузовые автоперевозки в ЕС и заходить в порты ЕС судам под российским флагом.

Грузовые автоперевозки на территории ЕС, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Беларуси автотранспортным компаниям. Также санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения которых она является, в том числе угля и других видов твердого ископаемого топлива.

Санкциями предусмотрены некоторые исключения, которые будут применяться к перевозкам сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи, почте.