В поселке Макаров Киевской области обнаружили 132 тела мирных жителей, расстрелянных российскими военными » За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 19100 військових, 705 танків — Генштаб ЗСУ З 24 лютого до 9 квітня РФ втратила в Україні близько 19100 військових, 1895 бронемашин, 705 танків, 335 систем артилерії, 151 літак і 136 гелікоптерів Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали: особового складу — близько 19100 осіб;

танків — 705 од.;

бойових броньованих машин — 1895 од.;

артилерійських систем — 335 од,

РСЗВ — 108 од.;

засоби ППО — 55 од.;

літаків — 151 од.;

гелікоптерів — 136 од.;

автомобільної техніки — 1363 од.;

кораблів/катерів — 7 од.;

цистерн з ПММ — 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 од.;

спеціальної техніки — 25 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од. Інформацію уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.