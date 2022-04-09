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За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 19100 військових, 705 танків — Генштаб ЗСУ

втрати окупантів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:

  • особового складу — близько 19100 осіб;
  • танків — 705 од.;
  • бойових броньованих машин — 1895 од.;
  • артилерійських систем — 335 од,
  • РСЗВ — 108 од.;
  • засоби ППО — 55 од.;
  • літаків — 151 од.;
  • гелікоптерів — 136 од.;
  • автомобільної техніки — 1363 од.;
  • кораблів/катерів — 7 од.;
  • цистерн з ПММ — 76 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 од.;
  • спеціальної техніки — 25 од.;
  • пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.

Інформацію уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

9 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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