За час повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 19100 військових, 705 танків — Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:
- особового складу — близько 19100 осіб;
- танків — 705 од.;
- бойових броньованих машин — 1895 од.;
- артилерійських систем — 335 од,
- РСЗВ — 108 од.;
- засоби ППО — 55 од.;
- літаків — 151 од.;
- гелікоптерів — 136 од.;
- автомобільної техніки — 1363 од.;
- кораблів/катерів — 7 од.;
- цистерн з ПММ — 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 од.;
- спеціальної техніки — 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4 од.
Інформацію уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
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