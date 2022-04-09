В Україні ремонтують трофейні Т-72Б3М, БМД-4 та БТР-82

В Україні опанували ремонт й відновлення захоплених російських модернізованих бронетранспортерів та танків.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на відео від ТСН.

Відновлення та ремонт відбувається на одному з підприємств Державного концерну «Укроборонпром».

Українські підприємства оборонного комплексу зараз активно ремонтують пошкоджену та підбиту трофейну техніку.

Також техніку дообладнують радіозв’язком і відправляють на фронт проти колишніх власників.

На підприємстві наголошують, що з початком війни роботи стало значно більше, тому закликаються майстрів повертатися на заводи.

«Ми дуже швидко освоюємося. Наше головне завдання швидко поставити техніку в стрій», – розповів представник ДК «Укроборонпром».

Зокрема, на підприємстві ремонтують російські модернізовані танки Т-72Б3М зразка 2016 року.

Відновлення трофейного російського танка Т-72Б3М на українському підприємстві. Квітень 2022. Кадр з відео ТСН

Також відновлюють пошкоджені російські бойові машини десанту БМД-4.

БМД-4 створена на базі БМД-3. Російська бойова гусенична плаваюча машина призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ.

Відновлення трофейної російської БМД-4 на українському підприємстві. Квітень 2022. Кадр з відео ТСН

На відновлення поставлено БТР-82А, що являє собою глибоку російську модернізацію бронетранспортерів БТР-80. Бронетранспортер має нову башту з 30-мм гарматою 2А72.

Відновлення трофейного російського БТР-82А на українському підприємстві. Квітень 2022. Кадр з відео ТСН

Нагадаємо, бійці Сил оборони України під час бойових дій з російськими агресорами захоплюють різну трофейну військову техніку та озброєння. Нещодавно з’явилося відео, як українські військові опановують трофейну російську бойову машину піхоти БМП-3 та бронетранспортер БТР-82А.