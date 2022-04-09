В Україні ремонтують трофейні Т-72Б3М, БМД-4 та БТР-82

В Україні опанували ремонт й відновлення захоплених російських модернізованих бронетранспортерів та танків.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на відео від ТСН.
Відновлення та ремонт відбувається на одному з підприємств Державного концерну «Укроборонпром».
Українські підприємства оборонного комплексу зараз активно ремонтують пошкоджену та підбиту трофейну техніку.
Також техніку дообладнують радіозв’язком і відправляють на фронт проти колишніх власників.
На підприємстві наголошують, що з початком війни роботи стало значно більше, тому закликаються майстрів повертатися на заводи.
«Ми дуже швидко освоюємося. Наше головне завдання швидко поставити техніку в стрій», – розповів представник ДК «Укроборонпром».
Зокрема, на підприємстві ремонтують російські модернізовані танки Т-72Б3М зразка 2016 року.
Також відновлюють пошкоджені російські бойові машини десанту БМД-4.
БМД-4 створена на базі БМД-3. Російська бойова гусенична плаваюча машина призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ.
На відновлення поставлено БТР-82А, що являє собою глибоку російську модернізацію бронетранспортерів БТР-80. Бронетранспортер має нову башту з 30-мм гарматою 2А72.
Нагадаємо, бійці Сил оборони України під час бойових дій з російськими агресорами захоплюють різну трофейну військову техніку та озброєння. Нещодавно з’явилося відео, як українські військові опановують трофейну російську бойову машину піхоти БМП-3 та бронетранспортер БТР-82А.
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