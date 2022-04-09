Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.

Про це Стефанішина розповіла у суботу в Twitter, пише «Європейська правда».

«Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже зробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні», — написала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що статус кандидата є частиною «нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України».

Очікування Стефанішиної пов’язане з тим, що у червні заплановане проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалене рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.