Україна може придбати у Словаччини САУ Zuzana стандарту НАТО під керовані снаряди

Словаччина може продати Україні самохідні артилерійські установки на колісному шасі.

Про це інформує Мілітарний.

Учора у засобах масової інформації з’явилося повідомлення, що нині тривають переговори України із Словаччиною про поставку самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana.

Повідомляють, що нині переговори про закупівлю цієї техніки майже завершені.

Україна має намір придбати 2 батареї артилерійських установок, тобто 16 таких САУ, які мають калібр 155 мм.

Zuzana може наносити удари на відстань до 40 км.

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька vz.77 Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з більш довшим стволом, що збільшило далекобійність.

Словаччина почала планомірну заміну САУ Zuzana на нові Zuzana 2 у 2021-му році.

Минулого року, країна отримала на озброєння національних збройних сил перші самохідні артилерійські установки (САУ) Zuzana 2.

Перші вісім нових 155-мм САУ передали 22 липня 2021 року.