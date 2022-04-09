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Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, — Борис Джонсон

Здійснене Володимиро Путіним відведення своїх військ від Києва, а саме з території Київської та Чернігівської областей, є тимчасовим кроком з його боку. Через це Україна потребує подальшої військової та матеріально-технічної допомоги

З такою заявою ввечері у суботу, 9 квітня 2022 року, виступив у Києві британський прем’єр Борис Джонсон на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським. Запис їхнього виступу перед журналістами оприлюднено Офісом президента, розповідає Еспресо.TV.

9 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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