Близько чверті російських сил вторгнення фактично недієздатні через величезні втрати – CNN » Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, — Борис Джонсон Здійснене Володимиро Путіним відведення своїх військ від Києва, а саме з території Київської та Чернігівської областей, є тимчасовим кроком з його боку. Через це Україна потребує подальшої військової та матеріально-технічної допомоги З такою заявою ввечері у суботу, 9 квітня 2022 року, виступив у Києві британський прем’єр Борис Джонсон на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським. Запис їхнього виступу перед журналістами оприлюднено Офісом президента, розповідає Еспресо.TV.