Німеччина планує припинити закупівлі російської нафти у 2022 році

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

«Ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від імпорту російської нафти, і ми думаємо, що зможемо зробити це протягом цього року», — зазначив він на спільні пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зараз на російську нафту припадає 25% німецького імпорту, у той час як до 24 лютого було 35%. Ввезення газу скоротилося з 55% до 40%, а кам’яного вугілля — з 50% до 25%.

За інформацією видання, у першому кварталі 2022 року Німеччина отримала 40% поставок із Росії, а до літа хочу зменшити частку російського газу до 24%. Однак для повної незалежності від газу з РФ країні може знадобитися час до літа 2024 року.

«Ми активно працюємо над тим, щоб стати незалежними від імпорту газу з Росії. Як ви можете собі уявити, це не так просто, тому що для цього потрібна інфраструктура, яку потрібно побудувати спочатку. Тому трубопроводи до північного узбережжя Німеччини, порти регазифікації, які дають змогу, наприклад, судна СПГ передавати свої запаси газу. мережа в Німеччині», — наголосив Олаф Шольц.

Згідно з дослідженням економічного інституту DIW, країна здатна забезпечити достатню кількість газу для майбутньої зими без імпорту з РФ завдяки альтернативним постачальникам і радикальним заходам з енергозбереження.