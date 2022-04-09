Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, — міністерка оборони

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що військова допомога для України зі складів Бундесверу досягла межі
Про це вона заявила у інтерв’ю Augsburger Allgemeine, передає НВ.
За її словами, збройні сили Німеччина мають і надалі мати можливість «забезпечувати національну оборону та оборону НАТО».
Майбутні поставки здійснюватимуть безпосередньо через збройову промисловість.
«Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі», — сказала Ламбрехт.
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