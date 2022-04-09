В Україні ремонтують трофейні Т-72Б3М, БМД-4 та БТР-82 У Київ приїхав Борис Джонсон: зустрічається із Зеленським тет-а-тет » Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, — міністерка оборони Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що військова допомога для України зі складів Бундесверу досягла межі Про це вона заявила у інтерв’ю Augsburger Allgemeine, передає НВ. За її словами, збройні сили Німеччина мають і надалі мати можливість «забезпечувати національну оборону та оборону НАТО». Майбутні поставки здійснюватимуть безпосередньо через збройову промисловість. «Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі», — сказала Ламбрехт.