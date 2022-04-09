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Франція готова накласти заборону на імпорт нафти з РФ, — CNN

Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер висловив готовність заборонити імпорт російської нафти після удару окупантів «Точкою-У» по вокзалу Краматорська

Про це пише CNN.

Бруно ле Мер назвав удар російською «Точкою-У» по вокзалу Краматорська «різаниною» й додав, що винних необхідно «встановити, притягнути до відповідальності та, можливо, засудити за ці злочини».

За його словами, Франція не хоче чекати, а заборона на іморт нафти стане переломним моментом. Однак міністр зауважив, що для запровадження жорсткіших санкцій щодо енергоносіїв РФ потрібна європейська єдність.

«Що стосується Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні заборони російської нафти», — зазначив Бруно ле Мер.

9 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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