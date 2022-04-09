Близько чверті російських сил вторгнення фактично недієздатні через величезні втрати – CNN

Близько чверті російських військ, які задіяні в Україні, “фактично недієздатні”. Причиною є величезні втрати, погана матеріально-технічна база та погане забезпечення.

Про це повідомляє CNN з посиланням на європейського чиновника.

За інформацією джерела, РФ розмістила приблизно 120 батальйонних тактичних груп (БТГр) навколо України напередодні вторгнення, а вже через шість тижнів війни приблизно 29 з них вийшли з ладу.

Крім того, як повідомляється, російські війська намагалися об’єднати деякі частини БТГр, що залишилися, у злагоджені бойові загони, використовуючи залишки двох або трьох БТГр, щоб спробувати створити одну.

Слід зазначити, що такі коментарі з’явилися на наступний день після того, як речник Кремля Дмитрій Пєсков визнав, що Росія зазнала “значних” втрат своїх військ в Україні, назвавши це “величезною трагедією” для країни.