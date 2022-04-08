8 квітня на залізничний вокзал Краматорська скинули дві ракети
Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо», — повідомив він.
|
|
Залізничний вокзал Краматорська зазнав ракетного удару, є постраждалі, — голова правління Укрзалізниці
8 квітня на залізничний вокзал Краматорська скинули дві ракети
Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо», — повідомив він.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply