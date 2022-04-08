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Залізничний вокзал Краматорська зазнав ракетного удару, є постраждалі, — голова правління Укрзалізниці

8 квітня на залізничний вокзал Краматорська скинули дві ракети

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо», — повідомив він.

8 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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