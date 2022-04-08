В Ірпінь повертатися зарано, місто необхідно розмінувати, — депутатка міськради про запровадження тривалої комендантської години

Політикиня поділилася інформацією в етері Еспресо.TV.

«Розпорядження про комендантську годину стосується не лише Ірпеня. За день до цього комендантську годину запровадили у Гостомелі. А також є інформація, що тривала комендантська година буде запроваджена і в Бучі. Це відбувається тому, що в усіх цих містах фахівці не закінчили розмінування. Попри те, що ворога в місті немає, є дуже багато мін, розтяжок», — зазначила Скорик.

Депутатка наголосила, що потрібно почекати з поверненням у міста Київщини, оскільки вже були повідомлення про травмування від мін та розтяжок, які по собі залишили російські окупанти.

«Комендантська година спрямована на те, щоб зупинити наплив людей у місто й дозволити фахівцям доробити їхню роботу. Адже з самого початку анонсувалося, що на розмінування потрібні 2 тижні, — вони не минули. Я дуже просила б усіх, хто виїхав на Ірпінь, призупинитися й намагатися не стояти в заторах, почекати до понеділка. Дуже прошу почекати ще кілька днів з поверненням, щоб фахівці могли допрацювати. Їх не так багато, вони реально не встигають. А цю роботу зробити потрібно, бо це безпека для людей, які повертаються в Ірпінь», — зауважила Михайлина Скорик.