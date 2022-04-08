Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшої алмазної компанії Росії та суднобудівної корпорації

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти однієї з найбільших у світі алмазовидобувних компаній «Алроса», що належить Росії, а також про посилення обмежень проти російської АТ «Об’єднана суднобудівна корпорація».

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«OFAC запровадив санкції проти компанії «Алроса», російського державного підприємства та найбільшої у світі алмазодобувної компанії, яка також охоплює 90% російських потужностей з видобутку алмазів», — зазначається у документі.

Крім того, повідомляється, що Держдепартамент США запровадив повторні санкції проти АТ «Об’єднана суднобудівна корпорація», що займається розробкою та будівництвом більшості російських військових кораблів. Санкції також вводяться проти 28 дочірніх компаній і восьми членів правління російської суднобудівної корпорації.