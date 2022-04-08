Розвідка Британії: передислокація виведених військ РФ займе «щонайменше тиждень»

Військова розвідка Великої Британії заявила, що російським силам, які були повністю виведені з півночі України, знадобиться щонайменше тиждень, перш ніж вони будуть передислоковані для бойових дій в інших місцях.
Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.
Як зазначається в огляді, на півночі російські війська тепер повністю виведені з України до Білорусі та Росії. Принаймні частина цих сил буде перекинута на Схід України для бойових дій на Донбасі.
«Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на Сході, причому будь-яке масове передислокування з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень» — заявили у відомстві.
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