Розвідка Британії: передислокація виведених військ РФ займе «щонайменше тиждень»

Військова розвідка Великої Британії заявила, що російським силам, які були повністю виведені з півночі України, знадобиться щонайменше тиждень, перш ніж вони будуть передислоковані для бойових дій в інших місцях.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.

Як зазначається в огляді, на півночі російські війська тепер повністю виведені з України до Білорусі та Росії. Принаймні частина цих сил буде перекинута на Схід України для бойових дій на Донбасі.

«Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на Сході, причому будь-яке масове передислокування з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень» — заявили у відомстві.

Також стверджується, що російські обстріли міст на сході та півдні продовжуються, а російські сили просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке продовжують утримувати.