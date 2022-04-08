В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим Весняний призов на строкову військову службу поточного року відмінили – Генштаб » Продолжили движение 3 эвакуационных поезда, заблокированные из-за авиаудара возле станции «Барвенково» – глава ОВА Продолжили движение 3 эвакуационных поезда, которые были заблокированные из-за авиаудара возле станции «Барвенково», сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Продолжили движение три эвакуационных поезда, которые были заблокированы из-за авиаудара российской авиации по путепроводу в районе станции Барвенково. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет», — написал Кириленко в телеграм в пятницу.