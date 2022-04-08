 
«  
  »

Продолжили движение 3 эвакуационных поезда, заблокированные из-за авиаудара возле станции «Барвенково» – глава ОВА

Продолжили движение 3 эвакуационных поезда, заблокированные из-за авиаудара возле станции "Барвенково" – глава ОВА

Продолжили движение 3 эвакуационных поезда, которые были заблокированные из-за авиаудара возле станции «Барвенково», сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«Продолжили движение три эвакуационных поезда, которые были заблокированы из-за авиаудара российской авиации по путепроводу в районе станции Барвенково. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту. Среди пассажиров раненых и пострадавших нет», — написал Кириленко в телеграм в пятницу.

8 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  