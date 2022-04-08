Під час удару по вокзалу Краматорська там було 4 тисячі людей, більшість – жінки та діти

На момент ракетного удару ворога по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня там пербували 4 тисячі цивільних людей.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram

«У той момент здійснювалася евакуація населення та на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.

За попередніми даними, десятки людей загинули та отримали поранення. Повна інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється».

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.