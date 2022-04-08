Кіпр може передати Україні своє озброєння радянського виробництва

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс позитивно сприйняв запит США, щодо передачі озброєння радянського виробництва Україні.

На озброєні армії Кіпру є ЗРК “Тор” та “Бук”.

Також йдеться про танки Т-80, які Кіпр купив у Росії в другій половині 1990-х та на початку 2010-х.

В інформації, яку наводить видання йдеться про те, що Кіпр зацікавлений в передачі російських систем Україні, якщо зможе отримати адекватну заміну.

На Кіпрі також враховують, що російську зброю буде важко утримувати через масштабні санкції під які потрапила РФ. Підприємства ВПК Росії не зможуть постачати необхідні комплектуючі через запроваджені обмеження.

Ще в січні кіпрські ЗМІ повідомили, що військові практично визначилися з тим, які нові зенітні комплекси вони хочуть отримати. Йдеться про системи, які могли б створити “протиповітряний щит над всім островом…здатний протидіяти будь-якій загрозі в середині повітряного простору Кіпру”.