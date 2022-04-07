Страны G7 потребовали исключения России из Совета ООН по правам человека

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) провели совещание по ситуации в Украине; по его итогам опубликовано заявление.

«Мы, главы внешнеполитических ведомств стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза – самым решительным образом осуждаем зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и в других украинских городах и … демонстрирующие истинное лицо жестокой и агрессивной войны России против Украины и ее народа», – говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что «массовые расправы в Буче и других городах, совершенные агрессорами на украинской земле, будут включены в список зверств и грубейших нарушений международных законов, включая гуманитарные законы и права человека».

Министры иностранных дел «Большой семерки» констатируют, что «в присутствии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы» они «выразили сегодня… искреннюю солидарность с украинским народом и… глубочайшие соболезнования семьям жертв этой войны».

Министры выражают «непоколебимую поддержку Украине в ее международно признанных границах и… готовность помогать ей и далее, включая (поставки) военной техники, оборудования и финансовых средств для того, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии».

Члены «Большой семерки» обязуются оказывать всестороннюю помощь и необходимое финансирование международным организациям, проводящим сбор вещественных доказательств и полномасштабное расследование всех военных преступлений, совершенных российской стороной на украинской земле, с целью привлечения к уголовной ответственности всех виновных, включая представителей режима Лукашенко в Беларуси, названного в документе «пособником» Кремля.

«Мы убеждены, что настало время приостановить членство России в Совете по правам человека», – подчеркивается в заявлении.

Страны G7 вновь потребовали от Москвы немедленно прекратить военные действия в Украине; соблюдать все международные нормы, касающиеся оружия массового поражения и использования связанных с ним технологий, и предоставить международным организациям гуманитарные коридоры для оказания помощи мирному населению Украины.