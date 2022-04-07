Ситуація в Маріуполі залишається складною, тривають вуличні бої – Міноборони

Ситуація у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі залишається складною, однак там досі майорить український прапор.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу в Українському медіа-центрі.

«Ситуація в Маріуполі наразі складна. Водночас місто тримається. Станом на сьогодні там майорить українській прапор, тривають вуличні бої. Місто зазнало дуже величезних руйнувань внаслідок артилерійських та авіаційних ударів з боку противника», — зазначив Мотузяник.

За його словами, це місто взяло на себе один з головних ударів загарбників і українські захисники мужньо і героїчно там обороняються. «І сам завдяки цьому героїзму нам вдалося досягти успіхів на багатьох напрямках, де окупанти наступали. Росіяни можуть знищити це місто, але героїзм наших військових, які обороняють Маріуполь, їм не вдасться знищити ніколи», — заявив Мотузяник.

Як повідомляв Укрінформ, російська агресія спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу. За словами Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення становить близько 5 тисяч осіб, з них близько 210 дітей.