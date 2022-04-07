Росіяни повели себе як нацисти, — Зеленський в інтерв’ю турецькому телеканалу

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю турецькому телеканалу Habertürk.

Він заявив, що російські війська відступили з Київської області, бо не змогли зламати опір ЗСУ. Однак, агресор планує зосередити війну на сході й півдні країни.

«Вони відійшли тому що у нас потужна армія, або вони відійшли тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге. Перше — вони не витримали, не змогли тиснути на нас більше. А друге, вони дійсно розраховують битися за Донбас, за тимчасово окупований схід України й будуть бої на півдні», — заявив президент.

Зеленський вважає, що Кремль взявся завчасно виправдовувати масові вбивства мирних жителів України. Він сказав, що російських військових з початку війни загинуло понад 10 тисяч. «Це ще раз доводить, що вони збиралися знищувати Україну і називали це «денацифікацією». Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти, їх загинуло сьогодні, цих військових нацистів понад 10 тисяч, якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію».