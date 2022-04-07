Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, тому вбивають мирних жителів області

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм.

«Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки», – написав Гайдай.

Досі не вдалося встановити кількість пошкоджених багатоповерхових будинків у Сєвєродонецьку за вчора: руйнування фіксуються навіть в тих кварталах, де не було займань. Вночі пожежники впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.

Будинки і господарчі споруди зруйновані й в Лисичанську. Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.

«Ворогу не вдаються наступальні плани, як от учора під Новотошківським, тому він знов б’є по мирному населенню», – зазначає Гайдай.

На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.