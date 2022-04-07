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Німеччина зареєструвала понад 300 000 біженців з України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Німеччини прибуло понад 300 тисяч українських біженців

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Німеччини, передає CNN.

Станом на четвер, 7 квітня, міністерство зареєструвало в країні 316 453 біженців з України.

Речниця МВС зазначила, що реальна кількість біженців може бути значно вищою через відсутність прикордонного контролю між Польщею та Німеччиною.

За її словами, більшість біженців, які прибувають до Німеччини — це жінки, діти та люди похилого віку.

7 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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