НАТО усилит поддержку Украине, Грузии и Боснии и Герцеговине

Страны НАТО договорились усилить поддержку Украины и уже поставляют стране широкий спектр вооружений, как советского времени, так и современных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран военного союза.

Столтенберг на фоне военных действий России на территории Украины не стал раскрывать, какие именно типы вооружения получает Киев от западных стран.

Страны НАТО также договорились об усилении помощи Грузии, а также Боснии и Герцеговине.

Грузии, в частности, будет оказана помощь в сферах безопасности связи и кибербезопасности. Босния и Герцеговина получит пакет помощи, который укрепит оборонный потенциал страны.

Сегодня же страны Группы семи заявили, что усилят давление на Кремль – в том числе через дополнительные санкции против российских госструктур.