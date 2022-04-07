НАТО не надсилатиме зброю Україні, будуть поставки від окремих союзників – Кулеба

Північноатлантичний альянс, як організація, не планує поки поставляти озброєння Україні для захисту від російського вторгнення.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після участі у міністерському засіданні НАТО в Брюсселі, пише «Європейська правда«.

«Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу», – сказав Кулеба.

Він пояснив, що НАТО як інституція заохочує союзників, які хочуть допомогти, надавати Україні допомогу.

«Так це працює зараз. І НАТО служить платформою для обговорення таких речей», – додав міністр.

У четвер вранці, прибувши до штаб-квартири НАТО, Кулеба закликав надати подальшу збройну підтримку Україні, зазначивши, що для захисту України буде використана будь-яка зброя, включаючи танки та швидкісні реактивні літаки.