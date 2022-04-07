Глава Європарламенту прогнозує стислі терміни розгляду заявки України на вступ в ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вважає, що часові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на опитувальник Європейської комісії.

Таку думку вона висловила в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна«, повідомляє «Європейська правда».

«У Києві я бачила так багато прапорів ЄС… Для нас це момент, щоб відкрити наші обійми. Я говорила із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві про те, що вони чекають на список запитань, який має надійти сьогодні-завтра», — сказала Метсола.

За її словами, українська сторона повідомила, що зможе відповісти на питання за чотири дні.

«Звісно, потім м’яч знову на нашому боці, і тут у гру вступає Європейський парламент. Ми зробимо все, щоб було зроблено кожен крок. Я гадаю, що якщо українці нададуть нам дуже швидко відповіді, то часові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях», — пояснила президентка Європарламенту.