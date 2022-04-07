Битва за Донбас нагадає Другу світову – глава МЗС

Битва між Україною та російським агресором за Донбас буде схожа на Другу світову війну, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Джерело: Кулеба на пресконференції після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі в четвер, передає «Інтерфакс-Україна»
Пряма мова: «Мені шкода це говорити, але це правда: битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну, з великими операціями, маневрами, участю тисяч танків, броньованих машин, літаків, артилерії.
Це не буде локальна операція, виходячи з того, що ми бачимо з підготовки Росії до цього. Росія має свій план, ми маємо наш, і результат цієї битви буде вирішено на полі бою».
«Або ви допоможете нам зараз, і я говорю про дні, а не тижні, або ваша допомога прийде надто пізно. Багато людей помруть, багато мирних жителів втратять будинки, багато сіл будуть зруйновані саме тому, що ця допомога прийшла надто пізно», — резюмував Кулеба.
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