Зеленский призвал Запад ввести против РФ санкции, которые «реально остановят войну»

Выступая в четверг с телеобращением к парламенту Ирландии, президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков покончить с нерешительностью в отношении самых жестких санкций против России, которые «реально остановят войну».

«После всего, что сделали российские войска, и даже сейчас, когда мир уже знает все о военных преступлениях России против нашего народа, нам приходится убеждать… некоторые европейские компании уйти с российского рынка. Нам до сих пор приходится убеждать западных политиков некоторых стран, что нужно остановить любую связь российских банков с глобальной финансовой системой. Нам до сих пор приходится, к сожалению, убеждать Европу, что российская нефть не может снабжать российскую военную машину щедрым потоком денег», – заявил президент Украины.

По его словам, «нужно остановить всю торговлю с Россией. Нужно блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Нужно обрубать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы».

«Россия еще не отказалась от своих планов, – напомнил Зеленский. – Она еще продолжает наступательные операции в Украине. Еще ищет, как покорить весь наш народ».

Украинский лидер отметил, что в международном сообществе давно существуют давно разработанные финансовые механизмы, позволяющие с помощью санкций принудить к миру страну-агрессора.

«Единственная преграда – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Пока что. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, по сравнению с финансовым ущербом», – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Ирландию за поддержку, которую эта страна оказывает Украине и за поддержку специальной ускоренной процедуры предоставления Украине членства в Евросоюзе.

В истории Ирландии голод не раз становился национальной катастрофой, и Зеленский, обращаясь к ирландским парламентариям, специально остановился на действиях России по уничтожению сельскохозяйственной инфраструктуры Украины и провоцировании глобального продовольственного кризиса.

Он отметил, что «Украина – одна из ведущих стран на мировом рынке продовольствия. Без нашего экспорта – это не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии».

Зеленский, в частности, сказал: «Россия последовательно уничтожает места хранения горючего, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля. Они минируют постоянно все. Все, откуда уходят. Кроме того, Россия заблокировала все наши морские порты вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт. Зачем они это делают? Потому что они рассматривают и голод как свое оружие. Оружие против нас, обычных людей. Как инструмент для доминирования».

Президент Украины предупредил западных политиков, что «чем дольше длится российская агрессия, тем хуже будут последствия не только для нашего континента, но и для соседних регионов нашей планеты».