У Пентагоні вважають, що загроза великого міжнародного конфлікту зростає

Голова об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Мілі вважає, що чинний порядок у світі стає дедалі нестабільнішим, і загроза серйозного міжнародного конфлікту збільшується.

Про це МІллі заявив під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми поринаємо у світ, який стає дедалі нестабільнішим, і потенціал серйозного міжнародного конфлікту зростає, а не зменшується», — підкреслив генерал.

У цьому контексті він зазначив, що Сполученим Штатам і загалом західній демократії загрожують Китай і росія, які мають великий військовий потенціал і прагнуть «докорінно змінити правила, засновані на нинішньому глобальному порядку».

За словами Міллі, вторгнення рф в Україну є «найбільшою загрозою миру й безпеці Європи та, можливо, всього світу» за останні кількадесят років. Водночас він наголосив, що радий бачити, як світ гуртується навколо України.