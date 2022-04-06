США приостанавливают обмен налоговой информацией с Россией

Налоговая служба США (IRS) приостановила обмен информацией с российскими налоговыми органами. Как заявили в ведомстве корреспонденту агентства Reuters, цель этого шага – помешать России собирать налоги и тем самым – финансировать продолжение войны против Украины.

В соответствии с соглашением между США и Россией об избежании двойного налогообложения, IRS и федеральная налоговая служба России обмениваются информацией в целях содействия сбору налогов внутри страны и обеспечения соблюдения налогового законодательства в обеих странах. IRS может запрашивать информацию о налогоплательщиках США у российских властей и наоборот.

Налоговая служба США заявила, что с 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, IRS перестала делиться какой-либо налоговой информацией с российскими властями. Но формальным объявлением о приостановке этой практики стало обнародование указанной информации, имевшее место во вторник.

«Подобный шаг гарантирует, что США не будут больше предоставлять никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства за счет увеличения собираемости налогов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или преследованию украинских граждан или предприятий», – говорится в сообщении IRS, переданном агентству Reuters.

Этот шаг не означает, что перестают работать все соглашения в налоговой сфере между США и с Россией, подчеркнули в IRS. С призывом полностью разорвать их обратились к Белому дому сенаторы США Роб Портман и Бен Кардин.

Великобритания заявила в прошлом месяце, что прекратила обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью.