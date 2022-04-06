Росія нищить культурні пам’ятки України: з’явилася інтерактивна мапа втрат

Російські окупанти під час війни в Україні пошкодили або знищили щонайменше 150 пам’яток та об’єктів культури.

Для наочної демонстрації наслідків військових злочинів РФ Український культурний фонд запускає інтерактивну «Мапу культурних втрат».

Можливість принаймні візуально оцінити масштаби руйнувань в Україні також спростовує заяви російського керівництва, яке вперто стверджує, що армія РФ нібито наносить точкові удари виключно по військових об’єктах.

Інтерактивна мапа доступна за посиланням

«Відтепер чи не усі руйнації, які російська армія нанесла культурній спадщині України можна буде переглянути в режимі реального часу.

Така візуалізація їхніх злочинів вкотре буде доводити, що Росія – брехлива країна-терорист, яка, всупереч будь-яким міжнародним правилам ведення війни, міжнародним конвенціям, нищить геть усе на своєму шляху», – наголосив виконавчий директор УКФ Владислав Берковський.

За його словами, «Мапа культурних втрат» може слугувати вагомим аргументом під час дискусій з партнерами про виключення Росії з лав різних міжнародних культурних організацій чи об’єднань.

Карта містить інформацію про місце розташування та час пошкодження культурної пам’ятки чи об’єкту. Також детально (наскільки це можливо) описуються масштаби втрат і навіть спроби розграбувань окупантами.

Що важливо, кожен охочий може долучитися до наповнення мапи.

Якщо ви стали свідками військових злочинів російських окупантів, що призвели до пошкодження чи руйнації об’єктів чи пам’яток української культури, надсилайте фото або відео докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс за посиланням.

Після підтвердження отриманої інформації Мінкультом, надіслані дані з’являться на «Мапі культурних втрат».

Раніше у Мінкульті розповіли про масштаби руйнувань культурних пам’яток в Україні внаслідок російської військової агресії.