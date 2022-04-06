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На Луганщині окупанти стягують техніку і за три-чотири дні будуть наступати, — Сергій Гайдай

окупанти гармата

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Попасну зранку б‘ють з «градів» та авіації. Евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат. 60% Рубіжного контролюють росіяни, екс-мер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Прорватися вглиб міста орки не можуть, щоденні атаки залишаються без успіху і з численними втратами ворога. Також триває стягування техніки та вбивць, за 3-4 дні орки будуть наступати. Українські захисники готові зустрічати непроханих відвідувачів Луганщини, зустрінемо «гостинно»», — написав Сергій Гайдай.

Також губернатор додав, що в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, в Сєвєродонецьку менше.

«Офіційно за понад 40 днів війни евакуйовано орієнтовно 30 тисяч, порахувати кількість виїздів людей власним транспортом — поки неможливо», — написав Гайдай.

6 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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