Генсек НАТО: Россия готовит новый удар

Россия не оставила планов оккупации Украины и после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что трагедия Бучи вряд ли окажется одиночным фактом военных преступлений.

«Когда и если они отступят, а украинские войска вернут территорию, я боюсь, они найдут там массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он подтвердил обещание НАТО продолжить поддержку Украины.