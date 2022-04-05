В США готують для ЗСУ зенітні системи більшої дальності, артилерійські системи та системи берегової оборони

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що в найближчому майбутньому слід очікувати додаткових поставок спроможностей для України. Але не всі деталі, за його словами, можна розкривати.

“Ми працюємо з українцями, щоб визначити шляхи вирішень їхніх пріоритетних запитів. В деяких випадках, це означає пошук систем в інших країнах — бо США або не мають таких систем, або не мають їхніх версій, які б можна було ефективно застосувати в бою. Це включає зенітні системи більшої дальності, артилерійські системи та системи берегової оборони”, — сказав Джейк Салліван.

За словами радника з національної безпеки, минулого тижня США спільно з країнами Європи шукали варіантів надання Україні систем берегової охорони. Тепер Велика Британія оголосила про те, що надасть Україні такі системи.

Ми очікуємо, що найближчим часом будуть поставки додаткових спроможностей. Але ми не завжди можемо афішувати те, що поставляється — з поваги до наших союзників і партнерів, або ж з міркувань операційної чутливості.

“Ми очікуємо, що найближчим часом будуть поставки додаткових спроможностей”, — сказав Салліван. “Але ми не завжди можемо афішувати те, що поставляється — з поваги до наших союзників і партнерів, або ж з міркувань операційної чутливості. Але ми рухаємося швидко й ефективно, щоб здійснити ці поставки”.

Джейк Салліван підкреслив, що коли йдеться про оголошену раніше військову допомогу від США та партнерів, то вона надходить щодня. За його словами, найближчими днями слід очікувати нових оголошень про додаткову військову допомогу.

В п’ятницю 1 квітня у Пентагоні оголосили про виділення додаткових 300 мільйонів доларів військової підтримки для України. Серед іншого, в новий пакет входять ракетні системи з лазерним наведенням, дрони-камікадзе Switchblade, дрони Puma, броньовані автомобілі (Humvee), кулемети, тактичне спорядження та медикаменти.

Перед цим у Білому домі виділили Україні 800 мільйонів доларів військової підтримки — куди увійшли “Стінгери”, “Джавеліни”, стрілецька зброя та інше спорядження.

Загалом з січня 2021 року Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму понад 2,3 мільярда доларів.