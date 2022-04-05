Україна отримає протитанкову версію БПЛА Switchblade 600

Україна отримає протитанкову версію безпілотника-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела знайомі з рішенням.

Сили оборони України в якості першої партії цієї нової зброї отримають 10 одиниць. Нагадаємо, загалом Пентагон планує передати 100 БПЛА Switchblade. Відповідно, решта 90 будуть у версії Switchblade 300, які здатні знищувати живу силу та автомобільну техніку.

Switchblade 600 – продукт американської компанії AeroVironment. БПЛА споряджені сенсорами та відеокамерами, які дозволяють оператору спостерігати за знищенням цілі в режимі реального часу. Боєприпаси можуть запускатися з наземних, морських або повітряних платформ.

Дальність дії – 40 км

Тривалість польоту – 40 хв

Вага – 54,4 кг