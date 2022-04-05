США отдают приоритет поставкам в Украину беспилотников, комплексов Javelin и Stinger

При оказании военной помощи Украине США отдают приоритет поставкам беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, в настоящее время США осуществляют поставки в рамках пакета военной помощи объемом $800 млн, о котором было объявлено в середине марта.

«Поставки в рамках этого пакета прибывали даже в течение выходных. В ближайшие 24 часа будет еще. В этих поставках мы отдаем приоритет средствам, которые, как нам известно, больше всего нужны украинцам: Javelin, Stinger, беспилотники. Все это в приоритете», — сказал он.

Кирби добавил, что на данный момент США не обсуждают возможность отправки военных в Украину для сбора данных о предполагаемых военных преступлениях.