Сили оборони знешкодили російські танки в районі Барвінкового на Харківщині

Українські війська знищили російські танки, які намагалися прорватися до міста Барвінкове.
Про це інформує Мілітарний.
За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, минулої доби, 4 квітня, окупанти завдали 54 ударів із різних видів зброї дальньої дії: артилерійські удари, мінометні й танкові обстріли, обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Харкову та населеним пунктам області.
Постраждали райони: Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.
Окрім того, у Барвінковому внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Мешканцям цього населеного пункту та Лозової рекомендується записуватися на евакуацію поїздами.
Журналіст Юрій Бутусов на своєму YouTube-каналі оприлюднив відео зі знищеними танками Т-72, які намагалися прорватися у район міста Барвінкове.
Наступальні дії росіяни намагаються розвивати з міста Ізюм, яке було раніше захоплене, з метою оточення українських сил в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС).
У цьому районі Харківщини тривають запеклі бої між Силами оборони України та російськими загарбниками.
На відео, що було зняте за допомогою безпілотника, видно палаючу бронетехніку.
Нагадуємо, раніше у Харківській області Збройні Сили України знайшли уламки збитого російського винищувача.
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