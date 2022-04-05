Сили оборони знешкодили російські танки в районі Барвінкового на Харківщині

Українські війська знищили російські танки, які намагалися прорватися до міста Барвінкове.

Про це інформує Мілітарний.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, минулої доби, 4 квітня, окупанти завдали 54 ударів із різних видів зброї дальньої дії: артилерійські удари, мінометні й танкові обстріли, обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Харкову та населеним пунктам області.

Постраждали райони: Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Мапа району міста Барвінкове на Харківщині

Окрім того, у Барвінковому внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Мешканцям цього населеного пункту та Лозової рекомендується записуватися на евакуацію поїздами.

Журналіст Юрій Бутусов на своєму YouTube-каналі оприлюднив відео зі знищеними танками Т-72, які намагалися прорватися у район міста Барвінкове.

Наступальні дії росіяни намагаються розвивати з міста Ізюм, яке було раніше захоплене, з метою оточення українських сил в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС).

У цьому районі Харківщини тривають запеклі бої між Силами оборони України та російськими загарбниками.

На відео, що було зняте за допомогою безпілотника, видно палаючу бронетехніку.

Нагадуємо, раніше у Харківській області Збройні Сили України знайшли уламки збитого російського винищувача.