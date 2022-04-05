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Прикордонники вийшли на державний кордон у Чернігівській област

Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ забезпечують охорону державного кордону.

Про це повідомляє Мілітарний.

Прикордонники тепер забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ та Неданчини.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що саме з зони відповідальності прикордонного підрозділу “Дніпровське” почалося вторгнення на Чернігівщину.

Крім того, український прапор вже майорить над управлінням прикордонного загону у Чернігові.

Чернігів, квітень 2022 фото: Facebook Сергій Дейнеко

“Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону”, – сказав Сергій Дейнего

Нагадаємо, що нині відновлено автомобільне сполучення між Києвом та Черніговом. Це означає, що необхідні вантажі будуть доправлені в обласний центр та громади навколо.

5 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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