Прикордонники вийшли на державний кордон у Чернігівській област

Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ забезпечують охорону державного кордону.

Про це повідомляє Мілітарний.

Прикордонники тепер забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ та Неданчини.

ПСУ відновили контроль над кордоном у Чернігівській області, квітень 2022

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що саме з зони відповідальності прикордонного підрозділу “Дніпровське” почалося вторгнення на Чернігівщину.

Крім того, український прапор вже майорить над управлінням прикордонного загону у Чернігові.

Чернігів, квітень 2022 фото: Facebook Сергій Дейнеко

“Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону”, – сказав Сергій Дейнего

Нагадаємо, що нині відновлено автомобільне сполучення між Києвом та Черніговом. Це означає, що необхідні вантажі будуть доправлені в обласний центр та громади навколо.