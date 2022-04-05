На Сумщині знаходять закатованих росіянами цивільних громадян, — голова ОВА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Продовжує район (Конотопський – ред.) оговтуватися від навали орків. На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців», — розповів очільник області.

Живицький зазначив, що у північній частині області ще відбувається зачистка від орків. На решті території потроху повертається нормальне життя.

«Села і селища, міста, які постраждали від орків найбільше – отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки», — додає голова ОВА.

Також він нагадує людям бути обережними на дорогах, поза межами населених пунктів. Також наголошує на забороні відвідувати ліс, оскільки ще можливе перебування груп російських військових.