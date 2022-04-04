Житомирщина вільна від окупантів

Голова Житомирської обласної військової адміністрації повідомив, що окупантів було повністю відкинуто з регіону.

Про це повідомляє Мілітарний.

Повідомлення керівник регіону опублікував у своєму Telegram-каналі.

“На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й «власний» слід, мінуючи мирні будинки”, – повідомив Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

Війна не завершилася, небезпека все ще не минула, додав він.

Нагадаємо, 3 квітня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти залишають регіон.

Він зазначив, що масовий відхід розпочався ще 2 квітня 2022 року.