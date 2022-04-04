Премьер Польши предложил санкции против всех членов «Единой России»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС ужесточить санкции против России, которую он назвал «тоталитарно-фашистским государством». Моравецкий, выступая в Варшаве, высказал мнение, что российские военные устроили в Украине «геноцид», приведя в качестве примера гибель сотен мирных жителей Киевской области, в частности города Буча.

По словам Моравецкого, необходимы «решительные действия», чтобы «сломать военную машину Путина». Среди предложенных польским премьером мер — не просто арест, но конфискация имущества российских банков и олигархов в Европе, а также эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Моравецкий также заявил о необходимости санкций против российского общества, в том числе запрета на выдачу виз для всех россиян, кроме тех, кто, как он выразился, «бежит из этой фашистской страны.» Польский премьер также призвал ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия» (по последним данным, их более 2 миллионов).

Как заявил Матеуш Моравецкий, главной помехой для ужесточения санкций сейчас является Германия, а не Венгрия, несмотря на прокремлёвскую репутацию венгерского премьера Виктора Орбана. При этом канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения санкций в связи с массовыми убийствами в Буче. О том же заявил и французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, Франция готова обсуждать отказ от российского угля и нефти. Многие страны ЕС ранее подчёркивали, что к отказу от поставок газа из России их экономики не готовы.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в массовых убийствах в Буче, назвав их «зверствами». По его словам, Россия отвечает за все преступления, совершённые на территориях, находящихся под её контролем.

Санкции будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза.