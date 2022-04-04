Литва первой из стран Европы отозвала своего посла из России США призовут Генассамблею ООН исключить Россию из Комитета по правам человека » Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами 4 квітня Миколаїв обстріляли касетними снарядами, людей закликають триматися подалі від вікон Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. «Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!», — йдеться у повідомленні.