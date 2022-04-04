Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!», — йдеться у повідомленні.
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Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!», — йдеться у повідомленні.
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