ЕС готов направить в Украину совместные следственные группы для документирования военных преступлений россиян

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила президентом Украины Владимиром Зеленским убийства украинских мирных граждан военными РФ в Буче, ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений.

«Я поговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским о зверских убийствах мирных жителей в Буче и других местах на Украине. ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений по согласованию с генеральным прокурором Украины. Европол и Евроюст поддержат», — написала она в Twitter.

Согласно заявлению на сайте Еврокомиссии, ЕС создал совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

«Необходим глобальный ответ. Между Евроюстом и Международным уголовным судом ведутся переговоры об объединении усилий и о том, чтобы Суд стал частью Совместной следственной группы», — говорится в заявлении.

Президент Еврокомиссии также сообщила, что поручила комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу связаться с генеральным прокурором Украины.

Комиссия предоставит всю необходимую техническую и финансовую поддержку всем расследованиям под руководством ЕС.